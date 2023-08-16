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09:19, 16 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 31 рейс

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах 16 августа произошла отмена и задержка 31 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково отменили вылеты двух воздушных судов, один — задержали. В Домодедово перенесли 21 рейс, четыре — отменили. В Шереметьево перенесли три авиарейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее рейс самолета российской авиакомпании «Якутия» был сорван из-за проблем с двигателем. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Владивостока в Благовещенск.

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    Зарина Дзагоева
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