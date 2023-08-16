В Запорожской области встретили предназначавшиеся для атаки на Крым войска ВСУ

Рогов: ВСУ бросают в бой у Работино войска, предназначавшиеся для атаки на Крым

В Запорожской области Российская армия встретила войска Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые изначально предназначались для атаки на Крым. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Киевский режим на фоне провала контрнаступления вынужден был бросить в бой в районе Работино на запорожской линии фронта 82-ю десантно-штурмовую бригаду 10-го армейского корпуса, который, по замыслу Киева, должен был заходить в Крым», — сказал Рогов.

По его словам, украинские войска, «не то что до Крыма не дошли, а разбиваются о первую линию обороны» в Запорожской области. Он отметил, что это подтверждает провал наступления ВСУ.

Рогов рассказал, что 82-я десантно-штурмовая бригада имеет на вооружении лучшие образцы западной техники, в том числе танки, но несет при этом большие потери. «Ситуация для режима Зеленского грустная», — заключил он.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ стала последним крупным подразделением, которое Киев держал в резерве и бросил в бой возле Работино. В нем числится 2000 человек, а среди техники имеются боевые машины Marder и Stryker.