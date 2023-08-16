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14:49, 16 августа 2023Экономика

Экономика стран Европы перешла к росту

Евростат сообщил о возобновлении роста экономики еврозоны

Фото: Liam McKay / Unsplash

По итогам второго квартала ВВП зоны евро вырос на 0,3 процента в квартальном выражении, в прошлом квартале наблюдалась нулевая динамика, а двумя кварталами ранее экономика снижалась на 0,1 процента. Об этом свидетельствует предварительная оценка Евростата.

Неожиданно сильные результаты показали экономики Литвы (2,8 процента против минус 2,1 процента в первом квартале), Ирландии (3,3 процента против 2,8 процента) и Словении (плюс 1,4 процента против 0,7 процента).

Ухудшилась ситуация в Италии (минус 0,3 процента против 0,6 процента) и Австрии (минус 0,4 процента против 0,1 процента). Экономика Германии, крупнейшая в Европе, выросла и показала нулевой рост, что лучше падения на 0,1 процента в первом квартале. Во Франции зафиксирован рост на 0,5 процента против 0,1 процента тремя месяцами ранее.

Ранее сообщалось, что Китай по итогам июля показал неожиданно слабые результаты. Заметно хуже ожиданий оказалось промышленное производство, инвестиции и розничные продажи. На этом фоне власти начали запрещать чиновникам и экспертам давать негативные комментарии о ситуации в экономике.

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    Платон Щукин
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