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12:06, 16 августа 2023Мир

Министр иностранных дел КНДР оценила сотрудничество с Россией

Глава МИД КНДР Цой заявила об укреплении стратегического сотрудничества с РФ
Цой Сон Хи

Цой Сон Хи. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Стратегическое сотрудничество КНДР с Россией укрепляется. Так оценила отношения двух стран Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, передает РИА Новости.

Глава МИД КНДР направила поздравительную телеграмму своему коллеге Сергею Лаврову, приуроченную к 78-й годовщине освобождения Кореи.

В поздравлении Цой Сон Хи выразила «удовлетворение укреплением стратегического и тактического взаимодействия между двумя странами».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи. Путин отметил, что праздник «является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов». Также он добавил, что именно тогда были заложены традиции дружбы и сотрудничества, в результате чего появилась основа для развития добрососедских отношений между двумя странами.

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    Максим Габриелян
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