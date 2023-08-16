Министр иностранных дел КНДР оценила сотрудничество с Россией

Глава МИД КНДР Цой заявила об укреплении стратегического сотрудничества с РФ

Стратегическое сотрудничество КНДР с Россией укрепляется. Так оценила отношения двух стран Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, передает РИА Новости.

Глава МИД КНДР направила поздравительную телеграмму своему коллеге Сергею Лаврову, приуроченную к 78-й годовщине освобождения Кореи.

В поздравлении Цой Сон Хи выразила «удовлетворение укреплением стратегического и тактического взаимодействия между двумя странами».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи. Путин отметил, что праздник «является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов». Также он добавил, что именно тогда были заложены традиции дружбы и сотрудничества, в результате чего появилась основа для развития добрососедских отношений между двумя странами.