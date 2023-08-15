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09:19, 15 августа 2023Мир

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР

Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения страны, передает РИА Новости.

«Уважаемый господин Ким Чен Ын! Примите сердечные поздравления по случаю Дня освобождения Корейской Народно-Демократической Республики. Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества», — сказано в телеграмме.

Российский политик также добавил, что именно тогда были заложены традиции дружбы и сотрудничества, в результате чего появилась основа для развития добрососедских отношений между двумя странами.

Ранее лидер Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу новейшие образцы вооружений страны.
В частности, на выставке в Пхеньяне были представлены баллистические ракеты, танки, а также бронетехника.

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    Виктория Кондратьева
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