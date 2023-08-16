В Екатеринбурге в День города покажут три салюта

В Екатеринбурге 19 августа покажут три салюта в разных частях города

В день 300-летия Екатеринбурга покажут три салюта. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Фейерверки можно будет увидеть в разных частях города. Так, 19 августа салюты запустят в Академическом районе, на Плотинке и у ТРЦ «Veer Mall».

Шоу начнется в 22:00 у торгового центра, продолжится на Плотинке в 22:40, а последний салют запустят в 22:50 в Академическом районе. Отмечается, что помимо фейерверков на акватории городского пруда состоится светомузыкальное шоу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 17 по 19 августа пройдет Международный фестиваль духовых оркестров, приуроченный к 300-летию города. В концерте примут участие детские оркестры уральского региона, взрослые оркестры из Нижегородской области, республики Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа и Азербайджана.

