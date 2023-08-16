Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
23:22, 16 августа 2023Моя страна

В Екатеринбурге в День города покажут три салюта

В Екатеринбурге 19 августа покажут три салюта в разных частях города

Фото: Elisha Terada / Unsplash

В день 300-летия Екатеринбурга покажут три салюта. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Фейерверки можно будет увидеть в разных частях города. Так, 19 августа салюты запустят в Академическом районе, на Плотинке и у ТРЦ «Veer Mall».

Шоу начнется в 22:00 у торгового центра, продолжится на Плотинке в 22:40, а последний салют запустят в 22:50 в Академическом районе. Отмечается, что помимо фейерверков на акватории городского пруда состоится светомузыкальное шоу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 17 по 19 августа пройдет Международный фестиваль духовых оркестров, приуроченный к 300-летию города. В концерте примут участие детские оркестры уральского региона, взрослые оркестры из Нижегородской области, республики Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа и Азербайджана.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о разбогатевшей за год России

    В Италии осудили убийство Каддафи

    Блинкен поговорил с отбывающим в России срок за шпионаж американцем Уиланом

    Китай высоко оценил усилия Минска по урегулированию украинского кризиса

    Маск раскрыл цели SpaceX

    Пентагон сообщил об обеспокоенности военно-ядерными разработками Китая

    На Украине демонтировали два памятника советским солдатам

    Выплаты ветеранам СВО предложили назначать без заявлений

    В США ответили на заявления КНДР о бежавшем американском солдате

    Пентагон рассказал о работе по созданию межконтинентальной баллистической ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости