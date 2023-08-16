Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:20, 16 августа 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о планах попасть на саммит G20

МИД Украины: в Киеве работают над тем, чтобы попасть на саммит G20

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Власти Украины работают со своими партнерами над тем, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели 9-10 сентября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, передает телеканал «Рада».

По его словам, киевская делегация не была приглашена на это мероприятие, но планирует на него попасть. «Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных, работаем и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита», — указал Точицкий.

По его словам, Киев считает прекращение зерновой сделки «большим вызовом» для экономик различных стран.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил решение не приглашать на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского тем, что организация G20 — экономическая, и ее саммит нацелен на обсуждение проблем энергетики, удобрений и продовольствия.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о разбогатевшей за год России

    В Киеве высказались о сроках поставки истребителей F-16

    Раскрыты запасы воды в Стамбуле

    Психолог объяснила оскорбления Дзюбы в адрес журналиста

    Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в марте 2024 года

    Переводчик рассказал о странном досуге Роберта Де Ниро в Москве

    В Киеве заявили о планах попасть на саммит G20

    США назвали возможный вариант экспорта украинского зерна

    Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

    США изучат вопрос укомплектованности ядерных сил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости