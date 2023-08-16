В Киеве заявили о планах попасть на саммит G20

МИД Украины: в Киеве работают над тем, чтобы попасть на саммит G20

Власти Украины работают со своими партнерами над тем, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели 9-10 сентября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, передает телеканал «Рада».

По его словам, киевская делегация не была приглашена на это мероприятие, но планирует на него попасть. «Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных, работаем и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита», — указал Точицкий.

По его словам, Киев считает прекращение зерновой сделки «большим вызовом» для экономик различных стран.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил решение не приглашать на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского тем, что организация G20 — экономическая, и ее саммит нацелен на обсуждение проблем энергетики, удобрений и продовольствия.