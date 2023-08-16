Индия объяснила решение не приглашать Зеленского на саммит G20

Глава МИД Индии объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил, почему президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Его цитируют «Ведомости».

Он объяснил решение тем, что организация G20 — экономическая, и ее саммит нацелен на обсуждение проблем энергетики, удобрений и продовольствия. «Это G20, а не Совет Безопасности ООН. “Двадцатка” не занимается вопросами глобальной безопасности», — указал глава МИД.

Джайшанкар добавил, что все члены G20, в число которых входит и Россия, приглашены на встречу в столице Индии 9-10 сентября.

Субраманьям Джайшанкар еще в июне сообщил, что Владимира Зеленского не пригласят на саммит. Он отметил, что этот вопрос не пересматривался и ни с кем со стороны Индии не обсуждался.

