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16:31, 16 августа 2023Мир

Индия объяснила решение не приглашать Зеленского на саммит G20

Глава МИД Индии объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил, почему президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Его цитируют «Ведомости».

Он объяснил решение тем, что организация G20 — экономическая, и ее саммит нацелен на обсуждение проблем энергетики, удобрений и продовольствия. «Это G20, а не Совет Безопасности ООН. “Двадцатка” не занимается вопросами глобальной безопасности», — указал глава МИД.

Джайшанкар добавил, что все члены G20, в число которых входит и Россия, приглашены на встречу в столице Индии 9-10 сентября.

Субраманьям Джайшанкар еще в июне сообщил, что Владимира Зеленского не пригласят на саммит. Он отметил, что этот вопрос не пересматривался и ни с кем со стороны Индии не обсуждался.

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    Антон Похиляк
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