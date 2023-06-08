Индия отказалась приглашать Зеленского на G20 в сентябре

Индия отказалась приглашать президента Украины Зеленского на саммит G20 в сентябре

Индия отказалась приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Об этом заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.

«По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства - члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», — указал министр.

Джайшанкар отметил, что этот вопрос не пересматривался и ни с кем со стороны Индии не обсуждался.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать для обсуждения ситуации на Украине формат, похожий на «Большую двадцатку» (G20). Он напомнил про экономический кризис 2008 года, когда для спасения экономики мировое сообщество обратилось к данному формату. «Сейчас важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир», — заявил бразильский лидер.