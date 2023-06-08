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11:38, 8 июня 2023Мир

Индия отказалась приглашать Зеленского на G20 в сентябре

Индия отказалась приглашать президента Украины Зеленского на саммит G20 в сентябре

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Индия отказалась приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Об этом заявил глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.

«По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства - члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», — указал министр.

Джайшанкар отметил, что этот вопрос не пересматривался и ни с кем со стороны Индии не обсуждался.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать для обсуждения ситуации на Украине формат, похожий на «Большую двадцатку» (G20). Он напомнил про экономический кризис 2008 года, когда для спасения экономики мировое сообщество обратилось к данному формату. «Сейчас важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир», — заявил бразильский лидер.

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    Виктория Кондратьева
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