Ведущая «Давай поженимся!» объяснила нежелание молодежи создавать семьи

Сябитова объяснила нежелание молодежи создавать семьи плохим опытом их родителей

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила нежелание молодежи создавать семьи плохим опытом их родителей. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

По словам телесвахи, молодое поколение испытывает гнев, когда слышит слова агитации на тему традиционных ценностей. «Чаще всего о них рассуждают люди, которые трижды разведенные или, напротив, страдающие в отношениях. Прибавьте сюда печальный родительский опыт, который обернулся для большинства современных детей психологической травмой», — заявила Сябитова.

Ведущая «Давай поженимся!» отметила, что девушки, выросшие без отца, отказываются доверять мужчинам. «А мальчики, глядя на своего отца, которого не уважает собственная жена, считая его недоумком, боятся жениться», — объяснила она. В результате молодые люди стараются оградить себя от проблем, которые точно появятся, если они будут следовать путем родителей, которых они «считают неудачниками», добавила телесваха.

Сябитова подчеркнула, что молодому поколению нужны примеры успешных межличностых отношений, а не призывы создавать семьи. «Для начала как родители перестанем использовать угрозы и давление моралью, а начнем человеческий диалог, где совместными усилиями и примером найдем выход», — заключила она.

Ранее Сябитова раскрыла «закон брачного рынка». Сваха рекомендовала работать над собой тем, кто хочет вступить в брак с достойным человеком.