Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 16 августа 2023Россия

Сенатор оценил инициативу МВД о доступе к гаджетам граждан без санкции суда

Сенатор Клишас оценил инициативу МВД о доступе к гаджетам граждан без суда

Фото: Unsplash

Предложения Министерства внутренних дел (МВД) России о праве доступа правоохранителей к гаджетам граждан без санкции суда должны быть изучены на предмет конституционности. С такой оценкой инициативы ведомства в своем Telegram-канале выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Тайна переписки, частной жизни — важнейшие конституционные права, которые подлежат защите», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что МВД России предлагает внести поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», предусматривающие доступ силовиков к электронным устройствам граждан и данным, передаваемым через интернет, без санкции суда. Необходимость принятия поправок в ведомстве объясняют увеличением числа киберпреступлений.

Сейчас доступ к электронным данным защищается статьей Конституции о тайне переписки.

Что думаешь? Оцени!
    Игорь Дмитров
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Брянской области заявил о новой попытке прорыва украинской ДРГ

    Украина пригласила руководителей компаний из списка «спонсоров войны»

    Российские БПЛА получат мини-ответчики «свой-чужой»

    Глава Брянской области показал кадры с места попытки прорыва украинской ДРГ

    Росгвардейцы выявили пособников ВСУ на вербовке жителей ДНР

    В НАТО отказались от своих слов о возможном завершении конфликта на Украине

    В США сравнили Зеленского с Гитлером

    Путин пожелал выздоровления пострадавшим при взрыве в Махачкале

    Раскрыты действенные способы вернуть мягкость полотенцам

    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости