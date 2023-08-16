Сенатор оценил инициативу МВД о доступе к гаджетам граждан без санкции суда

Сенатор Клишас оценил инициативу МВД о доступе к гаджетам граждан без суда

Предложения Министерства внутренних дел (МВД) России о праве доступа правоохранителей к гаджетам граждан без санкции суда должны быть изучены на предмет конституционности. С такой оценкой инициативы ведомства в своем Telegram-канале выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Тайна переписки, частной жизни — важнейшие конституционные права, которые подлежат защите», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что МВД России предлагает внести поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», предусматривающие доступ силовиков к электронным устройствам граждан и данным, передаваемым через интернет, без санкции суда. Необходимость принятия поправок в ведомстве объясняют увеличением числа киберпреступлений.

Сейчас доступ к электронным данным защищается статьей Конституции о тайне переписки.