Швейцария присоединилась к новому пакету санкций против России

Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что принятие ограничений против Москвы должно объединить Швейцарию с ЕС. Новые меры вступают в силу 16 августа.

Ранее Швейцария расширила санкции против России и внесла в список 71 физическое лицо и 33 российские организации. Активы этих физических и юридических лиц в стране были заморожены.

23 июня Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза против России после начала специальной военной операции на территории Украины. Под ограничения попали 87 оборонно-промышленных компаний. Также они коснулись зарубежных предприятий, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить действующие санкции.