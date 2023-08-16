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18:19, 16 августа 2023Среда обитания

Названы способы купить дом с дополнительной скидкой

Эксперт Иванов: купить дом со скидкой можно, показав серьезность намерений

Фото: Unsplash

Чтобы приобрести загородный дом у застройщика с дополнительной скидкой, необходимо продемонстрировать ему серьезность своих намерений. Способы купить такую недвижимость дешевле «Ленте.ру» назвал эксперт по рынку загородной недвижимости Константин Иванов.

По словам специалиста, лишь 10-20 процентов застройщиков не готовы предоставлять дисконты ни при каких условиях. При этом часть застройщиков готова обсуждать тему дополнительных скидок на коттедж при личной встрече.

«Условия получения дополнительного дисконта простые — показать, что вы серьезно настроены на сделку, у вас есть часть суммы или вся сумма, возможно, также уже одобрена ипотека по такому виду объектов», — пояснил Иванов. Он уточнил, что скидку часто дают тем, кто готов сразу оплатить всю сумму целиком — строительные компании ценят таких клиентов. Кроме того, в некоторых случаях застройщик будет готов снизить цену, если объект не очень ликвиден и тот понимает, что он будет долго продаваться из-за не самой удачной планировки в доме либо неудобного расположения.

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Иванов посоветовал при любом торге убеждать собеседника, что цена объекта выше, чем его ценность и поэтому стоит сделать скидку. При этом важно показать серьезность намерений и адекватность и не требовать дисконт в 30-40 процентов, особенно если достаточная для покупки сумма отсутствует. Эксперт рынка недвижимости отметил, что в данный момент некоторые застройщики готовы предоставлять дисконт до 20 процентов. По его информации, раньше размер скидки был меньше.

В июне стало известно, что более чем половину представленных в новостройках в России квартир решили продавать по акции. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», на тот момент по стране в среднем со специальными предложениями можно было купить 59 процентов от всех квартир на первичном рынке.

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    Полина Кислицына
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