Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:40, 16 августа 2023Россия

Собянин назвал число находящихся в зоне СВО москвичей

Мэр Собянин заявил, что в зоне СВО сражаются почти 45 тысяч москвичей
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) сражаются почти 45 тысяч москвичей. Число находящихся на спецоперации горожан назвал столичный градоначальник Сергей Собянин, его цитирует ТАСС.

По словам Собянина, из этого числа около половины были мобилизованы. Другая половина заключила контракт по собственному желанию.

Мэр уточнил, что не может назвать точного процента профессиональных военнослужащих от этого числа, но предположил, что их доля составляет не менее одной пятой от двадцати пяти тысяч.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России в среднем ежедневно записываются 1336 человек. По словам министра, такое количество новых контрактников соответствует размеру полка.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД захотели получать доступ к смартфонам и компьютерам без решения суда. Чем это обернется для россиян?

    Квартира в российском городе сгорела из-за Wi-Fi-роутера

    Путин поручил продавать россиянам больше рыбы

    Силовики смогут проверить соцсети всех россиян без предупреждения и санкции суда

    Белый дом оценил идею обмена территорий Украины на членство в НАТО

    Александр Васильев раскрыл способы подобрать одежду подходящего цвета

    В России изготовят ножи для бойцов СВО из выплавленного старинным методом железа

    Подгоревшая каша стала причиной экстренной посадки самолета в Сочи

    Искатели сокровищ нашли клад с золотыми монетами возрастом две тысячи лет

    Сенатор Конгресса США назвал мешающий переговорам по Украине с Россией фактор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости