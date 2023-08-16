Собянин назвал число находящихся в зоне СВО москвичей

Мэр Собянин заявил, что в зоне СВО сражаются почти 45 тысяч москвичей

В зоне специальной военной операции (СВО) сражаются почти 45 тысяч москвичей. Число находящихся на спецоперации горожан назвал столичный градоначальник Сергей Собянин, его цитирует ТАСС.

По словам Собянина, из этого числа около половины были мобилизованы. Другая половина заключила контракт по собственному желанию.

Мэр уточнил, что не может назвать точного процента профессиональных военнослужащих от этого числа, но предположил, что их доля составляет не менее одной пятой от двадцати пяти тысяч.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России в среднем ежедневно записываются 1336 человек. По словам министра, такое количество новых контрактников соответствует размеру полка.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.