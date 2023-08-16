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14:22, 16 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик попал в неловкую ситуацию в Болгарии

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев рассказал о неловкой ситуации, в которую он попал в Болгарии. Историей он поделился в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам юмориста, он попал в неприятную ситуацию, когда гулял по парку в Болгарии. «В парке стоит такая квадратная коробка, платный туалет. (...) Я иду, и такая у меня в голове мысль: "А когда я еще схожу в туалет вот в такую коробку платную в Болгарии? Дай-ка я рискну, прочувствую вот этот дух путешественника"», — сыронизировал он.

Соболев отметил, что в уборной все было устроено при помощи кнопок. Так, дверь закрылась за ним после того, как он нажал на нужную кнопку. Однако, когда комик находился внутри, в какой-то момент дверь внезапно начала открываться.

Юморист попытался закрыть дверь, снова нажав на кнопку, но это не сработало. «Я не знаю, что мне сделать. Я в панике просто. У меня ужасное ощущение, меня все видят, там ходят люди», — описал он свои эмоции и добавил, что в итоге ему так и не удалось закрыть дверь. Вместе с тем он пошутил над ситуацией, заявив, что она представляет собой пример того, «как технологии могут нас уничтожить, унизить и растоптать».

Ранее о постыдном случае из жизни рассказал звезда проекта Comedy Club Андрей Бебуришвили. Юморист раскрыл, что на пробах в сериал подсказал текст актрисе Олесе Судзиловской, посчитав, что она забыла свои реплики, и оказался в неловком положении.

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    Олег Давыдов
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