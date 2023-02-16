Звезда Comedy Club рассказал о постыдном случае на кастинге в сериал

Комик Бебуришвили рассказал о стыде за подсказку актрисе Судзиловской на пробах в сериал

Российский стендап-комик, звезда проекта Comedy Club Андрей Бебуришвили рассказал, что на пробах в сериал подсказал текст актрисе Олесе Судзиловской, из-за чего попал в неловкую ситуацию. Постыдный случай из жизни он вспомнил в шоу «Цитаты», выпуск которого вышел на YouTube.

По словам Бебуришвили, его позвали на кастинг в юмористический сериал. Он проходил пробы с Судзиловской, которая исполняла роль матери его персонажа. Комик отметил, что сильно волновался перед кастингом из-за заслуг актрисы.

В какой-то момент в ходе проб Судзиловская замолчала и ему показалось, что актриса забыла свой текст. «И я такой [шепчу]: "То есть ситуация патовая". Подсказываю ей ее текст. Она такая: "Я помню текст. Дай поиграть"», — продолжил юморист и признался, что в этот момент ощутил сильную неловкость, какой не испытывал давно. Произошедшее он также описал в шоу словами «стыдоба просто адская».

Юморист добавил, что пока не знает, пригласят ли его в проект по итогам проб. Однако, как отметил Бебуришвили, ему было бы интересно попробовать себя в роли актера.

Ранее комик Антон Шастун рассказал о неудачном кастинге в фильм. Юморист назвал пробы «максимально странным мероприятием» и добавил, что отказ в участии в проекте не сильно его расстроил.