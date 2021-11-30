Звезда канала ТНТ рассказал о неудачном кастинге в кино

Российский комик, телеведущий и звезда шоу «Импровизация» на телеканале ТНТ Антон Шастун вспомнил в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» о неудачной попытке стать киноактером. Юморист рассказал, что не смог пройти кастинг на главную роль в полнометражном фильме.

Шастун признался, что скептически относится к игре комиков в кино, однако, когда ему позвонили с предложением пройти кастинг, он не смог отказаться. Кастинг проходил на киностудии «Мосфильм». «Это максимально странное мероприятие, но я туда пошел только ради того, чтобы [услышать фразу] "спасибо, мы вам перезвоним"», — иронизирует телеведущий.

В кабинете, где проходил кастинг, стояла одна камера, а за столом сидел режиссер, личность которого комик не раскрыл. По словам Шастуна, ему заранее прислали отрывок сценария для заучивания. На кастинге он и режиссер читали реплики оттуда. После этого комику рассказали о самом проекте и об актерах, которые будут с ним играть. «Так какие-то актеры и актрисы — прямо [профессиональные] актеры и актрисы. И я», — продолжает Шастун.

Результата кастинга звезда шоу «Импровизация» ждал несколько дней. Шастун признается, что волновался и ждал звонка, однако понимал, что в случае отказа не будет сильно огорчаться. «В итоге он позвонил и сказал, что все нормально, но, может, мы в следующий раз попробуем, сейчас там что-то не получилось. Я чуть-чуть расстроился, но потом подумал, что это хорошо», — заключил юморист.

Ранее бывший генеральный директор продюсерской компании Comedy Club Production, продюсер Анатолий Бурносов рассказал, что у комика Павла Воли были конфликты с гостями шоу Comedy Club. По словам Бурносова, зрители предъявляли Воле претензии из-за резких шуток в его ранних выступлениях.

Антон Шастун является участником шоу «Импровизация», а также ведущим телепроекта ТНТ «Импровизация. Команды» и интернет-шоу «Контакты» на собственном YouTube-канале «Шастун». Российским телезрителям также известен как постоянный участник проектов ТНТ «Не спать» и «Comedy Баттл».