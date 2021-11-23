Экс-директор Comedy Club Production рассказал о конфликтах Воли со зрителями

Бывший генеральный директор продюсерской компании Comedy Club Production и продюсер Анатолий Бурносов рассказал, что у комика Павла Воли были конфликты с гостями шоу Comedy Club. По словам Бурносова, зрители предъявляли Воле претензии из-за резких шуток в его ранних выступлениях. Воспоминаниями экс-директор компании поделился в интервью YouTube-блогеру Андрею Пределину.

Бурносов назвал Волю революционером и первооткрывателем в российском юморе. По его словам, Воля первым начал вести честный диалог со зрителями, сидящими в зале. При этом таких гостей продюсер описал как владельцев дорогих автомобилей с завышенным самомнением.

Воля при этом во время выступлениях в Comedy Club «ярко и нагло» шутил о статусе гостей в зале, добавил экс-директор Comedy Club Production. Из-за таких острот зрители первых сезонов проекта вступали в конфликты с комиком после его номеров. «Этот человек <...> ждал Павла [Волю] за кулисами, и были разные температуры претензий от гостей. Пару раз были совсем неадекватные [ситуации], вплоть до начинающейся драки», — вспомнил продюсер.

По словам Бурносова, в те времена нередко приходилось объяснять возмущенным гостям, что колкости Воли обусловлены форматом его выступлений. Такие конфликтные ситуации он назвал очень тревожными и неприятными моментами.

Ранее Бурносов рассказал о том, почему ушел с поста генерального директора Comedy Club Production. Одной из причин он назвал начавшиеся из-за работы проблемы со здоровьем.