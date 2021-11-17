Популярный комик рассказал о неуверенности в себе перед съемками в шоу ТНТ

Комик Илья Соболев рассказал, как был не уверен в себе в начале работы в Stand Up на ТНТ

Бывший резидент Comedy Club Илья Соболев рассказал о переживаниях, связанных с участием в юмористическом шоу Stand Up на телеканале ТНТ. Воспоминаниями о первых съемках популярный комик поделился в сторис Instagram.

Отвечая на вопрос пользователя, знакомо ли Соболеву «чувство, будто забуксовал», юморист признался, что знает не понаслышке об ощущении пустоты и безнадежности. Комик описал, как был не уверен в себе в начале работы над шоу Stand Up, и объяснил, что помогло ему справиться с сомнениями.

«Когда только пришел в Stand Up на ТНТ, походил на технические вечеринки и посмотрел на выступления ребят, думаю: "Я ж никогда не смогу так же". Потом пописал месяц-два, выступаю, и люди смеются так же [как на концертах участников Stand Up]. Думаю после: "А не, смогу так же". Это работает», — высказался юморист.

Ранее Соболев объяснил, почему стал аккуратнее выбирать темы для выступлений. Комик посчитал, что в России «можно шутить не обо всем», и сообщил, что занимается самоцензурой.

Комментарий юмориста прозвучал после того, как суд назначил его коллеге Идраку Мирзализаде десять суток ареста по делу о возбуждении межнациональной вражды из-за шутки про русских.