Популярный комик назвал худшее в работе на ТНТ

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко назвал худшее, с чем он сталкивался во время работы на ТНТ. В интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю он признался, что не любил ходить на запись новогоднего выпуска Comedy Club. Запись разговора доступна на YouTube-канале «вДудь».

«Если честно, была лишь одна вещь, которая бесила меня в контракте с ТНТ — это идти в новогодний Comedy Club и истерически хлопать в ладоши 6,5 часов. Вот этого я не выносил: ты надеваешь смокинг и просто 6 часов бьешь в ладоши, у тебя уже кровь идет, но ты хлопаешь», — пожаловался Комиссаренко.

Он добавил, что у него портилось настроение сразу после того, как ему за месяц до съемок сообщали о начале подготовки новогоднего выпуска. При этом ему не нужно было петь, так как он не умеет этого делать. Его задача сводилась исключительно к продолжительным аплодисментам.

«Это еще хорошо, что Гарик Харламов выходил и показывал очень смешные номера, благодаря чему можно было посмеяться и очень хорошо провести время. Но вообще — это то еще мероприятие», — высказался стендап-комик.

Он напомнил, что на ТНТ есть так называемая корпоративная культура, согласно которой любой сотрудник является частью телеканала и должен публично поддерживать все его проекты, что прописано в контрактах.

В том же интервью Комиссаренко раскрыл причины своего ухода с телеканала ТНТ. Он рассказал, что в шоу Stand Up сначала сбылась его мечта, однако затем ему пришлось столкнуться с законами телевидения, которые строятся на необходимости выдавать объемы.