Бывший гендиректор Comedy Club Production назвал причину ухода

Бывший генеральный директор продюсерской компании Comedy Club Production Анатолий Бурносов рассказал, почему он ушел с поста. Причины этого решения он назвал в интервью блогеру Андрею Пределину, выпуск опубликован на YouTube.

Бурносов объяснил, что покинул должность в 2011 году по ряду причин. Одной из них он назвал подорванное из-за работы здоровье.

«Я был трудоголик очень жесткий, и я довел себя до супертревожного состояния. Доктор, который проводил диспансеризацию, мне в 2011 году сказал, что если я серьезно не изменю свою жизнь, то мне буквально год осталось [жить]», — поделился бывший гендиректор Comedy Club Production.

В то же время он добавил, что на решение повлияли и другие факторы. «Я разводился с женой, у меня был полный треш со здоровьем. Я в принципе понимал, что я по-прежнему себя обманываю. Я хочу что-то писать, что-то петь, что-то исполнять, что-то делать сам», — признался он.

После ухода с поста экс-директор компании продолжил работать со спецпроектами Comedy Club Production и с Comedy Woman.

Comedy Club Production производит телевизионные, кинотеатральные проекты и организует юмористические фестивали. Компания, основанная в 2006 году продюсером Артуром Джанибекяном, создала такие популярные шоу как Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, сериал «Интерны» и «Универ». С 2012 года Comedy Club Production входит в холдинг «Газпром-Медиа».

