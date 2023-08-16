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14:19, 16 августа 2023Мир

Стали известны подробности задержания подозреваемых в шпионаже в Британии

Times: задержанные в Британии по подозрению в шпионаже назвались журналистами

Фото: Toby Melville / Reuters

Задержанные в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России граждане Болгарии назвались журналистами, подробности о деле стали известны изданию The Times.

«Они обвиняются в том, что выдавали себя за журналистов американских телекомпаний. По имеющимся данным, сотрудники Скотленд-Ярда обнаружили поддельные пресс-карты и одежду для телеканалов Discovery и National Geographic, которые использовались для проведения слежки», — сказано в материале.

Ранее власти Великобритании арестовали трех граждан Болгарии по подозрению в работе на российские спецслужбы. По данным британских правоохранителей, они хранили фальшивые паспорта Великобритании, Болгарии, Франции, Италии и других стран.

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    Анастасия Заикина
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