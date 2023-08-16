На Украине унизили Зеленского после ударов России

Экс-советник Кучмы Соскин сравнил Зеленского с «жабой из грязи»

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сравнил президента Украины Владимира Зеленского с «жабой из грязи» из-за отсутствия подготовки и неспособности ответить на удары России. С резкими заявлениями он выступил на своем YouTube-канале.

«Львов оказался абсолютно не прикрыт, и по Ивано-Франковщине опять ударили. [Российские войска] наступают на Купянск, наступают на Лиман, наступают на Харьков. Зеленский ничего не может сделать», — подчеркнул Соскин.

Экс-советник потребовал, чтобы Зеленский дал в ближайшее время ответ на происходящее.

«Если сейчас Зеленский ничего не ответит, значит он слабак. Ему надо тогда идти в отставку», — резюмировал Олег Соскин.

Ранее Соскин допустил скорую отставку нынешнего главы государства Владимира Зеленского. По мнению политика, к этому может привести импичмент президента США Джо Байдена, поводом для которого могут послужить скандалы, связанные с его сыном Хантером. Экс-советник спрогнозировал, что американский сенат может отказаться предоставить очередной пакет военной и финансовой помощи Киеву уже осенью.