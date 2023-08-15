Экс-советник Кучмы допустил скорую отставку Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: импичмент Байдена приведет к отставке Зеленского

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин допустил скорую отставку нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в блоге на YouTube.

По словам Соскина, к этому может привести импичмент президента США Джо Байдена, поводом для которого могут послужить скандалы, связанные с Хантером Байденом. Экс-советник спрогнозировал, что американский сенат может отказаться предоставить очередной пакет военной и финансовой помощи Киеву уже осенью. «Это сразу приведет к отставке Зеленского и «Слуг народа». Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы», — добавил он.

Соскин заявил, что Зеленского ждет тяжелая осень, а его потеря политического влияния произойдет «именно через Соединенные Штаты».

Ранее Олег Соскин заявил, что предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира» не удастся осуществить на практике. Он напомнил Киеву, что освобожденные территории вошли в состав России.