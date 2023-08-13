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23:52, 13 августа 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы заявил о невыполнимости «формулы мира» Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: формулу мира Зеленского реализовать невозможно
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира» не удастся осуществить на практике, заявил экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

Он напомнил Киеву, что освобожденные территории вошли в состав России. «"Формулу мира" Зеленского реализовать невозможно, потому что там формулы нет как таковой. Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции», — указал эксперт на невыполнимость пунктов.

Соскин добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся прорвать выстроенную российской армией линию обороны.

Ранее офис Зеленского обнародовал документ с пояснениями ко всем 10 пунктам «формулы мира» Киева. В частности, Украина требует вывести российские войска с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) и полностью демилитаризовать эту территорию.

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    Марина Совина
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