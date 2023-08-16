Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:08, 16 августа 2023Бывший СССР

Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский сообщил, что обсудил на заседании Ставки поставки БПЛА для ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ход боевых действий.

Согласно сообщению, командующие доложили главе государства о ситуации на восточных и южных направлениях, а с главкомом ВСУ Валерием Залужным и представителями министерства обороны он поговорил о боеприпасах.

«Вице-премьер [Михаил] Федоров и Госспецсвязь — о том, что касается беспилотников и в целом наших технологических возможностей», — добавил Зеленский.

По его словам, бойцы ВСУ, которые находятся на линии боевого соприкосновения, поднимают, в частности, темы обеспечения беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный на переговорах с НАТО обсудил актуальную ситуацию на поле боя, а также нужды украинских солдат и увеличение производства беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о разбогатевшей за год России

    В Киеве заявили о планах попасть на саммит G20

    Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

    США изучат вопрос укомплектованности ядерных сил

    Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

    В Запорожской области рассказали о расстрелах в ВСУ за отказ идти в наступление

    В Запорожской области ввели выплаты за подбитую западную технику

    Главком ВСУ обсудил с НАТО увеличение производства беспилотников

    Влюбчивым людям дали неожиданный совет об отношениях

    Саркози призвал ЕС прояснить стратегию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости