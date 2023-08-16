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21:27, 16 августа 2023Бывший СССР

Главком ВСУ обсудил с НАТО увеличение производства беспилотников

Главком ВСУ Залужный обсудил с представителями НАТО увеличение производства БПЛА

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на переговорах с командующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Тони Радакином обсудил актуальную ситуацию на поле боя, а также нужды украинских солдат и увеличение производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом Залужный заявил в своем Telegram-канале.

«Вчера прошла важная встреча с американскими и британскими партнерами в расширенном формате. Сотрудничество в военной сфере — ключевая тема, которую обсуждали», — написал он.

Залужный уточнил, что отчитался перед представителями НАТО об обстановке на фронте и ходе наступательных и оборонительных операций ВСУ, а также рассказал о дальнейших планах. Помимо этого, обсуждались возможные действия российских войск, добавил он.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что передал западным коллегам список нужд ВСУ, в который, помимо боеприпасов, вошли средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), устройства для дистанционного разминирования и дроны.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что командование ВСУ загнало своих военных в ловушку, отправив их в усеянную минами серую зону перед российскими позициями на фронте.

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    Марина Совина
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