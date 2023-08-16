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16:05, 16 августа 2023Среда обитания

Строительству загородных домов в России предрекли подорожание

«Дачный Сезон»: строительство загородных домов подорожает на 20% к октябрю
СюжетСтоимость строительных материалов:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Строительство загородных домов в России может подорожать на 20 процентов к октябрю. Такую динамику цен предрекли в строительной компании «Дачный Сезон», пишет «Газета.ru».

Аналитики пояснили, что это связано с ростом стоимости материалов. Так, цены на древесину уже выросли на 3,5-5 процентов за год, а стоимость металлических изделий — на 2 процента. Сильнее всего, по данным специалистов, подорожал цемент — на 5,9 процента. Эксперты объясняют это сокращением запасов стройматериалов у российских застройщиков, ростом спроса и повышением стоимости сырья и энергии на фоне ослабления рубля.

«Сейчас, по сравнению с показателями за прошлый год, возведение домов из блока выросло на 30 процентов, а из дерева — на 17 процентов. Если курс зафиксируется на отметке в 95 рублей за доллар, можем ожидать, что к октябрю цены вырастут еще больше, примерно на 20 процентов к текущим показателям», — рассказал креативный директор СК «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

Чтобы подготовиться к возможному росту цен, эксперт посоветовал россиянам заранее спланировать бюджет на дом — некоторые необходимые материалы лучше закупить сразу.

В июле сообщалось, что строительство загородных домов в России подорожало на 15–20 процентов. Изменение стоимости обусловлено появлением ипотечных программ в сегменте и ростом цен на стройматериалы, считают эксперты.

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    Нина Ташевская
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