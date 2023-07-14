«РИА Новости»: строительство загородных домов в России подорожало на 15-20%

За год строительство загородных домов в России подорожало на 15-20 процентов. Изменение стоимости обусловлено появлением ипотечных программ в сегменте и ростом цен на стройматериалы, рассказали эксперты «РИА Новости».

В начале 2022 года дом из клееного бруса в 100 квадратных метров обходился в 5,3 миллиона рублей — почти в полтора раза больше, чем в 2021-м. По данным Ассоциации деревянного домостроения, сейчас строительство такого объекта стоит 60-65 тысяч рублей за квадратный метр, а строительство каркасного дома — 40-45 тысяч за «квадрат». Жилье из газобетона обойдется в 70 тысяч рублей за метр.

«Мы наблюдаем оживление на рынке ИЖС, которое обусловлено появлением ипотечных программ. Второй фактор — это рост цены на стройматериалы», — объяснил рост цен гендиректор «Торговой сети Технониколь» Анатолий Нестеров. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский добавил, что из-за роста спроса на строительные работы за последний год их стоимость увеличилась на 5-10 процентов.

Эксперт также отметил существенный вклад в подорожание строительства цены на стройматериалы. По данным Росстата, резкого прироста их стоимости не наблюдается, однако на итоговых расходах собственника в значительной степени сказываются импортные товары. По словам Лазовского, на 20 процентов подорожали комплектующие для электрики, котлы, насосы, трубы и коллекторные группы. Крепеж, инженерия, лаки и краски показали прирост на 100 процентов.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на строительстве дачи. Специалисты не советуют покупать дешевые материалы для фундамента дома, однако допускают бюджетную внешнюю отделку.