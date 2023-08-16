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09:49, 16 августа 2023Бывший СССР

Первое судно вышло по открытому Украиной коридору в Черном море

Из порта Одессы по открытому Украиной временному коридору вышло первое судно

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Из порта Одессы вышло первое судно, которое воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины», — сообщил министр.

Судно, по его словам, находилось в одесском порту с 23 февраля 2022 года. В настоящее время оно движется в сторону Босфора с более чем 30 тысячами тонн груза.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. В первую очередь они будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

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    Алевтина Запольская
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