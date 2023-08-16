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11:09, 16 августа 2023Россия

Собянин рассказал о ходе программы реновации в московском округе

Собянин рассказал о ходе программы реновации на северо-востоке Москвы

Кадр: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Первый этап реновации в Северо-Восточном административном округе Москвы выполнен более чем наполовину. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Первый этап переселения в округе выполнили на 60%, в шести районах он уже окончен или подходит к завершению», — рассказал он.

На северо-востоке города в новостройки переедут 86,5 тысячи москвичей. Ключи от новых квартир получили 608 жителей Алексеевского района, 518 жителей Марьиной Рощи, 286 жителей района Лианозово, 285 человек в Отрадном, 200 — в Северном Медведкове и 193 — в Ярославском районе.

Всего по программе реновации в этом округе возведено 37 зданий, еще 49 домов строят и проектируют.

Ранее мэр столицы сообщил, что в ближайшие четыре года в Москве начнут возводить больше домов в рамках программы реновации. Ежегодно планируется вводить около трех-четырех миллионов квадратных метров жилья. Собянин уточнил, что около 40 процентов таких зданий строятся по индивидуальным проектам.

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    Варвара Родикова
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