Американский барбер обратился к Путину за помощью после шести лет жизни в России

Американский барбер Тэдди написал письмо Путину после отказа в ВНЖ в России

Гражданин США Грегори Уэйн Росселл-младший, известный в сети как барбер Тэдди, провел в России шесть лет и обратился за помощью к президенту Владимиру Путину после отказа в получении вида на жительство (ВНЖ) в стране. Копия письма есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Тэдди, 17 апреля он пришел в миграционный центр, чтобы забрать ВНЖ после соответствующего приглашения на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. Сотрудники службы устно оповестили его о положительном решении, однако документы пока не были готовы.

В мае Уэйн Росселл-младший получил письмо от миграционного центра, в котором говорилось, что его заявление на ВНЖ аннулировано (документ есть в распоряжении редакции). В беседе со специалистами центра барбер выяснил, что ФСБ отказала ему из-за нарушения российского миграционного законодательства, а именно пп. 1 п. 1 ст.9 115-ФЗ 1. Согласно этому пункту, ВНЖ иностранному гражданину не выдается, если он выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России и создает угрозу безопасности страны или граждан.

Я пребывал в шоке и недоумении от того, как они могли обо мне такое подумать? Я ни в коем случае не планировал причинить вред Российской Федерации, народу России и Правительству государства. Я — патриот России, и этот отказ был ударом в мое сердце. Я остался ни с чем: без легального статуса, без вида на жительство. И мой мир рухнул Грегори Уэйн Росселл-младший

Уэйн Росселл-младший подал заявление в Тверской районный суд, чтобы выяснить причины решения госорганов. Он подчеркивает, что за последние два месяца не делал никаких заявлений в соцсетях, отошел от политической повестки и «жил очень тихо, ни во что не вмешиваясь». «Если какие-либо мои заявления в прошлом показались некорректными, то я не буду более высказываться и приношу свои извинения!» — пишет он в письме президенту России.

Подводя итоги, Тэдди попросил Путина поручить уполномоченным органам обеспечить ему выдачу ВНЖ или другим способом предоставить ему законное право проживать на территории страны.

Грегори Уэйн Росселл-младший Фото: из личного архива

В беседе с «Лентой.ру» американец поделился мыслями об отрицательном решении по вопросу его ВНЖ. Он предположил, что недоброжелатели обратили внимание на его посты в соцсетях, в которых он негативно отзывался о покинувших Россию в период частичной мобилизации гражданах. По его мнению, они оклеветали его перед сотрудниками ФСБ, неверно истолковав смысл этих публикаций. Однако о точных причинах отклонения его заявки пока неизвестно.

Тэдди переехал в Москву в декабре 2017 года, где открыл собственный барбершоп Teddy’s Rock N’ Roll Barbershop. «За последние шесть лет жизни в России я начал полагать, что у меня русский разум и русская душа и ничего американского внутри меня уже не осталось. Многие русские люди говорят мне, что я тоже русский. С тех пор как живу здесь, я приложил все усилия, чтобы сделать Россию лучше», — заверяет парикмахер.

Кроме того, он считает, что совершил «много патриотических вещей» для России. Например, делал пожертвования детским домам, способствовал изданию книги ветерана Великой Отечественной войны Бориса Харитоновича Канельского и участвовал в патриотических военных мероприятиях. В феврале 2022 года Уэйн Росселл-младший сделал татуировку в виде буквы Z на подбородке.