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05:18, 16 августа 2023Среда обитания

В Турции зафиксировали новый температурный рекорд

Температура воздуха в Турции впервые в истории страны поднялась до 49,5 градуса

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Турции зафиксировали новый температурный рекорд, сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он отметил, что, по данным главного управления метеорологии министерства окружающей среды, во вторник, 15 августа, температура воздуха в провинции Эскишехир составила 49,5 градуса Цельсия.

Во многих регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода. Столбики термометра местами превышали 40 градусов.

Ранее сообщалось, что на этой неделе экстремальная жара накроет несколько европейских стран, включая Германию. По данным аналитиков компании Maxar Technologies, на фоне приближения аномальной жары в южных регионах страны, а также во Фрайбурге был объявлен красный уровень погодной опасности. В отчете Maxar говорится, что подобные температуры будут значительно превышать норму. Риски экстремальных погодных условий будут также угрожать странам Восточной и Центральной Европы.

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    Марина Совина
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