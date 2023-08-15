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13:37, 15 августа 2023Среда обитания

Экстремальная жара накроет несколько европейских стран

Maxar: Германия столкнется с аномальной жарой в ближайшее время

Фото: INa Fassbender / Reuters

На этой неделе экстремальная жара накроет несколько европейских стран, включая Германию. Во вторник в Берлине воздух прогреется до 30,5 градуса Цельсия, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков компании Maxar Technologies.

На фоне приближения аномальной жары в южных регионах страны, а также во Фрайбурге был объявлен красный уровень погодной опасности. Как уточняется в отчете Maxar, подобные температуры будут значительно превышать норму. Риски экстремальных погодных условий будут также угрожать странам Восточной и Центральной Европы.

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В Метеорологической службе Германии объяснили приход жары в западноевропейский регион высоким содержанием влаги в воздушной массе. До этого Германию захлестнула волна проливных дождей и несколько сильных ураганов. Из-за повышенной влажности об опасности аномальной погоды также предупредили граждан Польши и Франции.

Приход жары в Германию может усугубить риски обмеления одной из крупнейших рек Западной Европы — Рейна. Ранее сообщалось, что из-за резкого снижения уровня воды в критической точке возле города Кауб объем грузоперевозок в ФРГ может опуститься до самого низкого уровня с момента воссоединения страны в 1990 году.

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    Анатолий Акулов
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