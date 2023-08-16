Стало известно о тайной поставке австралийского оружия на Украину

Echos: французская компания Thales предоставила Украине австралийские автоматы

Французская компания Thales тайно предоставила Украине австралийские автоматы ACAR. Об этой поставке стало известно благодаря публикации издания Echos.

Газета пишет, что французская промышленная группа Thales в июле поставила Украине «небольшое количество» штурмовых винтовок ACAR. Это было сделано для «для испытаний и оценки».

Представитель Thales уточнил, что винтовки поставлены не в рамках контракта.

Ранее в МИД Ирана заявили, что страны Запада используют Украину как полигон для испытания вооружений. Там выразили надежду, что конфликт завершится дипломатическим путем.