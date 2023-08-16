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17:26, 16 августа 2023Мир

Стало известно о тайной поставке австралийского оружия на Украину

Echos: французская компания Thales предоставила Украине австралийские автоматы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Французская компания Thales тайно предоставила Украине австралийские автоматы ACAR. Об этой поставке стало известно благодаря публикации издания Echos.

Газета пишет, что французская промышленная группа Thales в июле поставила Украине «небольшое количество» штурмовых винтовок ACAR. Это было сделано для «для испытаний и оценки».

Представитель Thales уточнил, что винтовки поставлены не в рамках контракта.

Ранее в МИД Ирана заявили, что страны Запада используют Украину как полигон для испытания вооружений. Там выразили надежду, что конфликт завершится дипломатическим путем.

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    Александр Слабиев
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