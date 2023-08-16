Ребенок не смог попасть в туалет в самолете и испражнился в сумку

Пассажиры Delta Air Lines провели в самолете со сломанным туалетом шесть часов

Ребенок на рейсе Delta Air Lines не смог попасть в туалет самолета и был вынужден испражниться в сумку. Об этом рассказала его мать, сообщает The Insider.

По данным издания, уборная в самолете была сломана и забита отходами. Лиззи Филлипс (Lizzy Phillips), путешествующей с семьей, пришлось дать своей дочери сумку, чтобы та смогла испражниться в проходе воздушного судна.

Уточняется, что лайнер направлялся в Атланту, США, с Багамских островов, однако из-за погодных условий приземлился в Джорджии. Там самолет провел шесть часов на взлетной полосе. Аэропорт должен был принять пассажиров и оформить их на таможне, но из-за затянувшихся бюрократических процедур люди оказались заперты на борту без туалета.

Ранее сообщалось, что несколько пассажиров авиакомпании Delta Air Lines потеряли сознание из-за жары в салоне самолета. По словам сотрудницы Fox News Кристы Гарвин, которая находилась на борту, температура поднялась до 111 градусов по Фаренгейту (около 43 градусов Цельсия).