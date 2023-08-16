Прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в марте 2024 года

Прокурор Уиллис хочет начать разбирательство по делу Трампа 4 марта 2024 года

Прокурор округа Фултон, штат Джорджия, Фэни Уиллис выступила с предложением о назначении начала разбирательства по делу экс-лидера США Дональда Трампа о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году на 4 марта 2024 года, сообщает Reuters.

Исходя из опубликованного агентством судебного документа, прокуратура намерена провести заключительное досудебное слушание 20 февраля следующего года.

В начале августа бывший американский лидер без явки в суд отказался признавать дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Ранее политик договорился с прокуратурой, что не станет присутствовать на заседании суда во Флориде, где должны зачитать новые инкриминируемые ему статьи.

В офисе шерифа округа Фултон сообщили, что Трамп и другие обвиняемые должны до 25 августа добровольно явится в тюрьму, где они будут формально арестованы. Обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста, которая включает в себя обыск, фотографию и снятие отпечатков пальцев.