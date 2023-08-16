Стало известно о росте поддержки Трампа на фоне новых обвинений

AP: рейтинг Трампа среди республиканцев вырос на фоне новых обвинений

Рейтинг экс-президента США и кандидата на новый срок Дональда Трампа среди избирателей-республиканцев вырос на фоне новых обвинений, выдвинутых прокурором Джорджии. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на исследование NORC Center.

Исследование отмечает, что 63 процента сторонников Республиканской партии поддерживают выдвижение Трампа на второй срок по сравнению с 55 процентами в апреле среди них же. Сам экс-президент после каждого нового обвинения говорит, что его рейтинг растет, и это правда, отмечает издание.

Кроме того, стало известно о большом расколе по партийным симпатиям. Так, 85 процентов сторонников Демократической партии поддерживают обвинения против Трампа, однако среди сторонников консерваторов такую позицию высказали лишь 16 процентов.

Ранее выяснилось, что Трамп стал фигурантом уже четырех уголовных дел. Экс-президента и членов его штаба обвиняют в сговоре для подлога результатов выборов, а также в подстрекательстве чиновников к нарушению присяги. Это влечет за собой наказание сроком до 20 лет лишения свободы.