Трамп стал фигурантом нового уголовного дела о выборах 2020 года

Reuters: Трампу предъявили обвинения по четвертому уголовному делу о выборах

Бывший президент США Дональд Трамп стал фигурантом уже четырех уголовных дел о выборах 2020 года после того, как офис прокурора по округу Фултон в Джорджии предъявил ему и еще 18 сотрудникам его предвыборного штаба обвинения в незаконных попытках отменить результаты выборов. Об этом сообщает Reuters.

Политика и членов его штаба обвиняют в сговоре с целью подлога результатов выборов и подстрекательстве чиновников к нарушению присяги. Всем подсудимым также было предъявлено обвинение в рэкете, статья влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее прокуратура округа Фултон в штате Джорджия опровергала информацию, что против Трампа был подан новый иск. От других комментариев прокуратура отказалась.

