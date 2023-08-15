Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:58, 15 августа 2023Мир

Трамп стал фигурантом нового уголовного дела о выборах 2020 года

Reuters: Трампу предъявили обвинения по четвертому уголовному делу о выборах

Фото: Reba Saldanha / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп стал фигурантом уже четырех уголовных дел о выборах 2020 года после того, как офис прокурора по округу Фултон в Джорджии предъявил ему и еще 18 сотрудникам его предвыборного штаба обвинения в незаконных попытках отменить результаты выборов. Об этом сообщает Reuters.

Политика и членов его штаба обвиняют в сговоре с целью подлога результатов выборов и подстрекательстве чиновников к нарушению присяги. Всем подсудимым также было предъявлено обвинение в рэкете, статья влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее прокуратура округа Фултон в штате Джорджия опровергала информацию, что против Трампа был подан новый иск. От других комментариев прокуратура отказалась.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС в Махачкале

    На Украине усомнились в принадлежности земель Киеву

    Девушка увидела кадры с мальчишника жениха и отменила свадьбу

    Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале пообещали по миллиону рублей

    Трамп стал фигурантом нового уголовного дела о выборах 2020 года

    Мантуров назвал сроки начала выпуска авто на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

    Глава Дагестана привел новые данные по числу пострадавших в Махачкале

    Спецборт направили в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при взрыве

    Россияне назвали самые желанные подарки

    Оценена доля готовых поработать в отпуске россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости