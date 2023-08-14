Новый иск против Трампа опровергли

Reuters: прокуратура США опровергла данные, что против Трампа подан новый иск

Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия опровергла информацию, что против экс-президента США Дональда Трампа подан новый иск. Сообщение приводит Reuters.

Ведомство назвало неточными данные агентства, что против Трампа были выдвинуты обвинения. От других комментариев прокуратура отказалась.

Кроме того, опубликованный на сайте местного суда документ, в котором излагались обвинения, был удален, указывает агентство. Он был датирован 14 августа и содержал фамилию Трампа в имени.

Ранее Reuters заявляло, что штат Джорджия подал иск против Дональда Трампа, политика якобы обвиняют в нарушении закона о коррумпированных организациях, в сговоре с целью подлога и подстрекательству чиновников к нарушению присяги.

