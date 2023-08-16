Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 16 августа 2023Мир

В Турции оценили переговоры с США по альтернативам зерновой сделки

Переговоры Турции и США по альтернативам зерновой сделки были без конкретики

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Переговоры Турции и США по альтернативам зерновой сделки были без конкретики — на уровне предложений и обсуждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

«Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока все было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет», — заявил источник агентства.

По его словам, Анкара продолжает усилия для возобновления сделки и ведет переговоры со всеми сторонами, в том числе с ООН и Россией.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица сообщила, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями о расширении альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна. Отмечается, что поддерживаемый Вашингтоном план предполагает увеличение мощности по экспорту до четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай к октябрю

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Первое судно вышло по открытому Украиной коридору в Черном море

    Россиянин напал с ножом на защищавшего свою мать сына

    Созданы имитирующие растения фотоэлектрические листья

    Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении

    Европе предрекли продолжение энергетического кризиса

    В парке «Зарядье» напротив Кремля снова объявили эвакуацию

    В Турции оценили переговоры с США по альтернативам зерновой сделки

    Байден публично солгал о своем рождении, отце и госдолге США

    Следовавшего из Подмосковья в Сургут наркокурьера поймали в Казани

    Москвичам пообещали идеальную погоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости