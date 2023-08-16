В Турции оценили переговоры с США по альтернативам зерновой сделки

Переговоры Турции и США по альтернативам зерновой сделки были без конкретики

Переговоры Турции и США по альтернативам зерновой сделки были без конкретики — на уровне предложений и обсуждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

«Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока все было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет», — заявил источник агентства.

По его словам, Анкара продолжает усилия для возобновления сделки и ведет переговоры со всеми сторонами, в том числе с ООН и Россией.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица сообщила, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями о расширении альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна. Отмечается, что поддерживаемый Вашингтоном план предполагает увеличение мощности по экспорту до четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай к октябрю