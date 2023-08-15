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21:09, 15 августа 2023Мир

В США заявили о переговорах по расширению альтернативных маршрутов для зерна

WSJ: CША ведут переговоры с Турцией и Украиной о расширении маршрутов для зерна

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями о расширении альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что поддерживаемый Вашингтоном план предполагает увеличение мощности по экспорту до четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай к октябрю, а большая часть зерна будет отправлена через Черное море в ближайшие порты в Румынии и оттуда в другие пункты назначения.

По словам официальных лиц, усилия по увеличению экспортных мощностей Украины через Дунай предпринимаются параллельно с попытками Турции и ООН уговорить Россию возобновить зерновую сделку.

Неназванный американский чиновник отметил, что США рассматривают все возможные варианты, включая военные решения, для защиты судов, направляющихся в дунайские порты Украины и обратно, однако отказался сообщить подробности об этих вариантах.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну заявил, что Бухарест намерен удвоить пропускную способность своего главного черноморского порта Констанца, чтобы увеличить объем транзита зерна с Украины. Он добавил, что Румыния ради этой цели завершит финансируемые ЕС работы по модернизации судоходной инфраструктуры.

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    Семен Александров
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