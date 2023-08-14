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15:50, 14 августа 2023Мир

Румыния захотела удвоить объем транзита зерна с Украины

Reuters: Румыния намерена удвоить объем транзита зерна с Украины

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Бухарест намерен удвоить пропускную способность своего главного черноморского порта Констанца, чтобы увеличить объем транзита зерна с Украины, заявил министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну. Его цитирует агентство Reuters.

По словам Гриндяну, Румыния ради этой цели завершит финансируемые Европейским союзом (ЕС) работы по модернизации судоходной инфраструктуры, а также нарастит персонал Сулинского канала в устье Дуная.

«Я подчеркнул важность румынских железнодорожных, автомобильных и морских транспортных маршрутов для поддержания постоянного потока украинского экспорта», — заявил министр по итогам встречи с представителями США и ЕС, Молдовы и Украины.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс призвал ЕС выделить средства на увеличение пропускной способности своих портов для транзита украинского зерна через Балтийского море. Он добавил, что Варшава настаивает на сохранении запрета на продажу урожая с Украины.

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    Глеб Бажуткин
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