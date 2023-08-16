Белый дом рассказал о проработке вопроса обучения ВСУ на F-16

Белый дом заявил, что прорабатывает вопрос обучения ВСУ на истребителях F-16

Белый дом рассказал о ходе обсуждения вопроса по обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

«У меня нет никакой новой информации по обучению [украинцев пилотированию] F-16. В Вильнюсе на встрече "семерки" президент [США Джо Байден] решительным образом пообещал, что мы поддерживаем [передачу Киеву] F-16. В конечном счете, F-16 будут поставлены на Украину», — сказал политик.

По его мнению, прежде всего следует уделить внимание обучению украинских военных. Он также добавил, что на данный момент Вашингтон прорабатывает этот вопрос вместе с союзниками.

Ранее в Белоруссии отреагировали на закрытие Литвой погранпунктов. Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска Шумскас и Твярячюс стало неконструктивным шагом, заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

