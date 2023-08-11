США заявили о готовности обучать украинцев управлению F-16 на своей территории

Белый дом: США готовы обучать летчиков ВСУ управлению F-16 на своей территории

Соединенные Штаты готовы вести обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории в случае возникновения сложностей у Европы. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Отмечается, что разработка программы обучения летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению F-16 до сих пор не завершена.

Ранее сообщалось, что первые шесть украинских пилотов не смогут закончить обучение на истребителях F-16 до лета 2024 года. Выяснилось, что летчикам придется дополнительно пройти четырехмесячные курсы английского языка, чтобы овладеть техническими терминами. До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил о начале подготовке украинских пилотов в августе.