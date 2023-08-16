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01:14, 16 августа 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Roman Baluk / Reuters

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно опубликованной информации, сигнал прозвучал в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях страны. Как уточнили в министерстве, сигналы тревоги были объявлены в среду, 16 августа, в 00:38 (время совпадает с московским).

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в Донецкой народной республике. Советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнил, что ВСУ потеряли в Урожайном порядка 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники. По его мнению, продвижение украинских войск является незначительным, а говорить о каких-либо существенных результатах преждевременно.

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    Марина Совина
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