В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно опубликованной информации, сигнал прозвучал в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях страны. Как уточнили в министерстве, сигналы тревоги были объявлены в среду, 16 августа, в 00:38 (время совпадает с московским).

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в Донецкой народной республике. Советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнил, что ВСУ потеряли в Урожайном порядка 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники. По его мнению, продвижение украинских войск является незначительным, а говорить о каких-либо существенных результатах преждевременно.