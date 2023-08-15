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18:00, 15 августа 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном

Советник врио главы ДНР Гагин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в живой силе и технике в поселке Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ВСУ потеряли в Урожайном порядка 150 единиц личного состава и десятки единиц боевой техники. По его мнению, продвижение украинских войск является незначительным, а говорить о каких-либо существенных результатах преждевременно.

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«Сейчас там еще идет бой, мы село не оставили, активно работает наша артиллерия, закрепиться противнику там будет очень тяжело. На самом деле, насколько после этого штурма будет пригоден сам населенный пункт для того, чтобы противнику его удерживать – под большим вопросом. Для того, чтобы его удерживать, ВСУ сейчас будут вынуждены стягивать туда все больше и больше своих сил: это ротация военнослужащих, доставка тылового обеспечения – то есть нужно будет формировать полноценный укрепрайон. Это оттянет их силы с других направлений», – добавил Гагин.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили свыше 20 боевых позиций ВСУ под Урожайным. Он также отметил, что ВС РФ удалось пресечь выдвижение шести групп украинской пехоты около населенного пункта.

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    Алевтина Запольская
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