Минобороны: США готовится к новой пандемии путем поиска мутаций вирусов

Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования США готовит новую пандемию путем осуществления мутаций вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, управление, созданное в июле 2023 года, стремится реализовать стратегические планы США в установлении глобального контроля за биологической обстановкой. Предполагается, что оно будет отвечать за выработку курса и борьбу с биологическими вызовами.

Таким образом, уверен генерал-лейтенант, Вашингтон приступил к подготовке к новой пандемии. «Не исключаем применение Соединенными Штатами, так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера», — сказал он.

Кириллов отметил, что США могут проводить полный комплекс работ с патогенами, являющимися компонентами биологического оружия. Полученные в ходе спецоперации документы свидетельствуют о сборе США патогенов в различных регионах мира, а также о проведении испытаний незарегистрированных препаратов.