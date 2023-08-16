Мужчина утонул в фонтане в центре российского города-миллионника

Мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга в фонтане утонул мужчина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета, заявление приводит портал Ura.ru.

По приводимым изданием данным, смерть не носит криминального характера — на найденном в центре города-миллионника теле россиянина нет следов травм.

Несмотря на это, тело изучают судмедэксперты, по факту гибели мужчины проводится следственная проверка.

Ранее сообщалось, что в две школьницы утонули в водоеме в Петергофе. Тела девочек извлекли из воды вечером 14 июня. Позднее отец сестер, которые утонули в Никольском пруду, рассказал, что пытался спасти их, но не смог.