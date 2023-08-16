Минобороны заявило о почти ста процентах вернувшихся в строй раненых военных

В Минобороны заявили, что более 97 процентов раненых бойцов возвращаются в строй

Почти в ста процентах случаев военнослужащие после полученных ранений возвращаются в строй. Об этом заявил в среду, 16 августа, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин, выступая в рамках форума «Армия-2023». Его слова приводит РИА Новости.

«Благодаря выстроенной системе медицинского обеспечения более 97 процентов раненых возвращается в строй», — сказал он.

Тришкин сообщил, за последнее время наблюдается улучшение показателей оказания помощи, в том числе временных. Он также отметил важную роль подвижных медицинских групп медицинских отрядов специального назначения. Они стали основой оказания помощи на передовой в зоне спецоперации.

В состав таких групп входят: травматолог, хирург, анестезиолог, несколько специалистов узкого профиля, средний медперсонал.

Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2023» Минобороны заключило госконтракт на поставку в войска новейших самоходных гаубиц на колесном шасси 2С43 «Мальва».

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

